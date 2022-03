Napoli, Maresca a capo della commissione sul PNRR: “Garantiamo sulle infiltrazioni”

Lo scorso 26 gennaio è stata istituita una nuova commissione consiliare del Comune di Napoli che si occupa del monitoraggio e della valutazione degli obiettivi del PNRR. Oggi si è tenuta la prima riunione coordinata da Catello Maresca, presidente della commissione, oltre che consigliere di opposizione e magistrato.

Il ruolo della commissione è essenziale, poiché il PNRR è molto probabilmente l’ultima possibilità per Napoli (come per tutto il Sud) di ripartire. L’Italia non era interessata dall’ingresso di così tanto denaro dal dopoguerra, ed è cosa nota come i soldi del Piano Marshall siano stati essenzialmente investiti al Nord, essendo giunto nel Mezzogiorno solo il 13% del totale. Stavolta dunque è importante non solo vigilare sull’arrivo dei fondi (già decurtati dal 68% al 40%, la differenza è stata dirottata al Centro – Nord), ma soprattutto sul modo in cui vengono spesi.

“Partire dal monitoraggio che ha una funzione non tanto di vigilanza – ha affermato Catello Maresca parlando ai microfoni dell’ufficio stampa del Comune di Napoli – quanto piuttosto quella di garanzia. Cioè la garantire prima di tutto ai cittadini che i percorsi siano chiari, limpidi e non vengano infiltrati da quelli che sono pericoli costanti, ahinoi, alle nostre latitudini che sono rappresentati da corruttela, infiltrazione camorristica e quant’altro”.

“Più del 60% di questi fondi andrà restituito, andrà a bilancio. Aggraverà il peso economico del bilancio napoletano che oggi non è in condizioni di grande salute. Quindi questi soldi dovranno creare sviluppo, dovranno creare occupazione e dovranno essere anche da volano per tutte le altre attività che facciano crescere la comunità napoletana”.