Camper a Napoli, sabato 19 e domenica 20 marzo, con il patrocinio del Comune, farà nuovamente tappa a Napoli la Carovana della Prevenzione promossa dall’Associazione no profit ‘Susan G. Komen Italia’ che opera su tutto il territorio nazionale per la promozione della salute femminile.

Camper a Piazza Dante, visite gratuite al seno

Durante il weekend saranno presenti in Piazza Dante camper attrezzati con macchinari diagnostici di ultima generazione, che offriranno gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione alle donne che non risultano già incluse nei programmi di screening regionali per la prevenzione dei tumori al seno e consulenze nutrizionali.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Todis sostiene il progetto Carovana della Prevenzione e offre due giornate di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali, mammografia per donne fra i 40 e i 45 anni e over 70, ecografia senologica under 40 e nutrizionista.

Info e prenotazioni:

Sabato 19 e Domenica 20 marzo: Napoli – Piazza Dante

Orario: dalle 9.30 alle 16.30

Sarà possibile prenotarsi per UNA sola prestazione tra quelle elencate.

Per prenotazioni andare sul sito di Komen