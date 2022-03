Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso 24 febbraio, la guerra è ritornata nel cuore dell’Europa. Nonostante Napoli sia distante oltre 2 mila km dalla capitale Kiev, ogni giorno si moltiplicano i messaggi di sostegno e gli appelli per la pace. Sempre più persone organizzano raccolte di alimenti e medicinali da spedire in Ucraina (l’ultimo carico dell’Ordine dei Farmacisti è arrivato in due ospedali della capitale). La solidarietà coinvolge tutti e vede i napoletani accogliere presso le proprie strutture ricettive o case private le donne e i bambini in fuga dalle bombe.

NAPOLI VICINA ALL’UCRAINA: BANDIERE DI PACE E MESSAGGI NO WAR

Ma accanto a questi gesti concreti, c’è ne sono anche alcuni simbolici. Sui negozi e sugli edifici del capoluogo partenopeo sono comparse bandiere e cartelli con la scritta no war. Una scritta che è possibile notare anche in alcuni cartelloni pubblicitari affittati dal Comune. Ma sono tante le iniziative dei singoli esercenti. In particolare le vetrine del Vomero, quartiere di Napoli, si colorano di giallo e azzurro, colori della bandiera ucraina, e di bandiere di pace. Tutti uniti per mostrare solidarietà ad un popolo che sta combattendo strenuamente per difendere i propri diritti e la libertà.

Fuori ad un parco giochi dove si ritrovano bambini sono state esposte le bandiere della Russia e dell’Ucraina unite da una colomba che porta in becco un ramoscello d’ulivo, augurio di porre presto fine alle ostilità.

Per via Luca Giordano, diversi esercizi commerciali hanno deciso di esporre la bandiera ucraina.

Il chiosco che vende fiori della famiglia di Maurizio Estate a Piazza Vanvitelli ha voluto mettere una grande bandiera della pace e nastri gialli-azzurri.

Tecnocasa di Via Cilea invece di mettere in evidenza case, nelle proprie vetrine ha deciso di mettere la bandiera dell’Ucraina con una colomba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samsàra Gioielli (@samsaragioielli)

Messaggi di pace e di speranza per il popolo ucraino.