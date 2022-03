Tragedia a Napoli, 12enne trovato morto dai genitori. Il dramma è avvenuto al Rione Don Guanella, nella periferia nord di Napoli.

Tragedia al Rione Don Guanella: 12enne trovato morto

Secondo quanto riferisce ilmattino.it, l’altro ieri sera, il ragazzino sarebbe stato trovato dalla madre e dal padre, che erano andati a prenderlo per andare in un noto pub della zona. Il padre avrebbe trovato il figlio impiccato in bagno.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, per lui non c’è stato nulla da fare. Intanto le forze dell’ordine indagano sul caso e stanno analizzando la dinamica dell’accaduto e il cellulare della vittima.

L’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio. Seguiranno aggiornamenti.