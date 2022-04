Soleil Sorge a Napoli, passeggiata sul Lungomare e a Castel dell’Ovo: fan in delirio

Soleil Sorge a Napoli per una passeggiata sul Lungomare. I fan dell’influencer e modella sono letteralmente impazziti.

Passeggiata sul lungomare e a Castel dell’Ovo

La 27enne ha visitato anche Castel dell’Ovo e poi ha pubblicato le foto sui suoi profili social. “Napoli” incorniciata da due cuoricini, è il commento alla gallery di immagini. Il post è diventato virale ed ha fatto registrare un boom di like e condivisioni.

Soleil è stata fotografata mentre sale le scale del castello napoletano che affaccia sul mare del Golfo prima di andare nel Borgo Marina a Santa Lucia. La modella ed influencer, dopo essere stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, ora fa l’opinionista a “La Pupa e il secchione”.

Chi è Soleil Sorge

Soleil è nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana. E’ cresciuta però in Abruzzo. Ha debuttato da giovanissima nel mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia. Ha studiato recitazione a New York ed in passato ha avuto una relazione con Luca Onestini, nata a Uomini e Donne.

Nel 2019 a L’Isola dei Famosi ha legato con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e i due hanno intrapreso una relazione, conclusasi dopo la fine del programma.