Da influencer a personaggio televisivo dopo la vittoria del Grande Fratello Vip dello scorso anno, continua il momento d’oro per Tommaso Zorzi che diventa anche scrittore. A fine febbraio è infatti uscito il suo secondo romanzo dal titolo ‘Parole per noi due’ che racconta la storia di due ragazzi che cercano di evadere dalla loro realtà.

TOMMASO ZORZI A NAPOLI: “UN SOGNO”

Dopo essere stato a Milano, Torino, Bologna e Roma, Tommaso Zorzi questo pomeriggio sarà a Napoli, nella libreria Mondadori di Via Luca Giordano alle 18, per firmare il suo libro. Un appuntamento atteso con ansia dai suoi numerosi followers (quasi due milioni) e anche dallo stesso Tommaso che in storia su instagram rivela:

“Sto lasciando Roma alla volta di Napoli, non vedo l’ora. Sono mesi che voglio andare a Napoli e non riesco ad andarci. Ci vediamo alla Mondadori alle 18 e non vedo l’ora raga di vedervi tutti. Mi devo far perdonare con Napoli lo sapete, quindi oggi vi abbraccio forte, che meraviglia. Tre giorni a Napoli, un sogno!“.

CHI E’ TOMMASO ZORZI

Tommaso Zorzi nasce a Milano nel 1995. Nel 2016 partecipa al suo primo reality Riccanza, trasmesso su Mtv poi è uno dei concorrenti della settima edizione di Pechino Express in coppia con Paola Caruso (i due si ritirarono a seguito della scoperta della gravidanza di lei).

Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi e pubblica il suo primo romanzo ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri’. Poi arriva la partecipazione come concorrente al Grande Fratello VIP. Uscito vincitore, diventa ospite fisso di diversi programmi targati Mediaset.