Assurdo a Napoli: ruba la palina della fermata del bus dopo averla caricata sull’auto

Napoli – Assurdo il filmato che arriva da Chiaiano, quartiere della parte settentrionale della città, dove un uomo ha caricato una palina della fermata dell’autobus sulla propria auto e lo ha portato. Il video è stato girato da un cittadino che ha assistito a tutto e lo ha inviato al consigliere regionale Borrelli, che lo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Francesco Emilio Borrelli ha affermato di aver sporto denuncia alla Polizia Municipale e, contestualmente, inviato una segnalazione all’ANM per chiedere il ripristino della fermata. È da comprendere inoltre se sia stata divelta dall’uomo o se fosse già staccata dal suolo.

Non solo, alcuni utenti hanno commentato il post di Borrelli scrivendo che la stessa persona sarebbe protagonista di altri furti simili, ma questa circostanza sarebbe ovviamente da verificare con opportuni riscontri. Al momento si tratta praticamente di una voce non sostenuta da elementi di fatto.

Nel frattempo la priorità è effettivamente quella di ripristinare la fermata, in una città come quella di Napoli dove i trasporti devono ancora migliorare molto per raggiungere un livello accettabile. Episodi del genere non fanno altro che peggiorare una situazione già precaria e danneggiare i cittadini che potrebbero aver bisogno della fermata, ma non la vedono in quanto manca l’indicazione.