Disgusto a Napoli: per non pagare la fognatura scarica gli escrementi per strada

Napoli – Per non sostenere i costi di una fognatura privata o l’allaccio a quella pubblica scaricava le acque della fecale e le reflue direttamente in strada. È incredibile, oltre che disgustoso e pericoloso per la salute pubblica ciò che accadeva in vico Tiglio, a Miano: il responsabile del comportamento illecito è il proprietario di un locale in affitto già in precedenza diffidato per la stessa condotta.

La scoperta è avvenuta ad opera degli uomini della Polizia Locale a seguito di una segnalazione pervenuta al Reparto di Tutela Ambientale, grazie anche alla collaborazione del personale dell’azienda speciale Acqua Bene Comune – ABC che gestisce il servizio idrico per la città di Napoli.

Con l’ausilio di traccianti coloranti immessi nelle condutture è stato possibile risalire ai responsabili dello scarico illecito, che è risultato provenire da un locale di abitazione in affitto ed il cui proprietario era stato già precedentemente diffidato per la stessa mancanza. Oltre alla sanzione amministrativa, gli agenti hanno provveduto a diffidare proprietario e locatario con l’obbligo dell’immediata regolarizzazione dell’impianto, a pena dell’interruzione della fornitura idrica.