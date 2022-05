Una statua del piede di Maradona sarà installata a Scampia: Diego è il simbolo del riscatto

Una statuetta di Diego Armando Maradona ed un calco a dimensione naturale del suo celebre piede sinistro sono le opere commissionate da Stefano Ceci, amico del calciatore, e donate al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della società di calcio napoletana Aurelio De Laurentiis.

Nel corso della cerimonia è stato annunciato il progetto di realizzare un monumento raffigurante il piede del campione argentino, da collocare in una piazza di Scampia.

Una statua del suo piede a Scampia

“Ho pensato che Scampia fosse il luogo ideale per questo progetto, nato da una proposta di Stefano Ceci e di cui ho discusso con il presidente De Laurentiis – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – perché ritengo che Maradona rappresenti il simbolo del riscatto di un uomo che con il suo talento è riuscito ad arrivare ai vertici del mondo del calcio. In questo modo, la statua di Maradona sarà patrimonio collettivo dei tifosi non solo dentro lo stadio ma nella città e portarla a Scampia è segno di riscatto di uno dei quartieri che nell’immaginario collettivo ha le maggiori difficoltà”.

L’occasione per annunciare questo prossimo progetto è stata la consegna al sindaco da parte di Ceci di una miniatura della statua raffigurante Maradona che è all’interno dello stadio.

”In questo palazzo il 5 luglio 2017 a Maradona fu conferita la cittadinanza onoraria – ha ricordato Ceci ad Ansa.it – e dunque ho ritenuto di omaggiare il primo cittadino con la medesima statua già donata al Calcio Napoli ed ho così mantenuto la promessa che quel giorno feci a Diego”.

Nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo, presente anche il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha ricevuto in dono una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona: ”Diego non ha bisogno di essere commentato, ha bisogno di trovare una sua definitiva e giusta collocazione su questo territorio e lo faremo con questo progetto”.