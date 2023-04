Lo Stadio Diego Armando Maradona è l’impianto sportivo più grande della città di Napoli. Tempio del Calcio Napoli, fu progettato dall’architetto Carlo Cocchia, che decise di attribuirgli caratteristiche tipiche dello stile brutalista e venne costruito negli anni cinquanta. L’ex Stadio San Paolo fu ai suoi albori l’impianto più capiente d’Italia, con 85.012 posti. In seguito alla ristrutturazione fatta in funzione dei mondiali di Italia ’90, i posti a sedere vennero però ridotti a 72.810. Non fu quella l’ultima riduzione che subì lo stadio in termini numerici di spettatori da poter ospitare: nel 2005, per l’inagibilità del terzo anello, le sedute divennero 60.240. Con l’ultima modifica strutturale avvenuta in occasione della XX edizione delle Universiadi 2019, i rinnovati seggiolini sono diventati infine 54.726.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è di proprietà del Comune di Napoli. Si trova nel quartiere Fuorigrotta, appartenente alla X Municipalità cittadina. È dotato anche di varie palestre, di un campo di basket e di uno spazio da destinato alle arti marziali.

Stadio Diego Armando Maradona (ex Stadio San Paolo), sede delle partite casalinghe del Napoli

Allo Stadio Diego Armando Maradona gli fu attribuito un primo nome nel 1959, ovvero Stadio del Sole, trasformato poi in Stadio San Paolo nel 1963. Il 4 dicembre 2020, in seguito alla morte del più grande calciatore di tutti i tempi avvenuta il 25 novembre dello stesso anno, viene rinominato definitivamente Stadio Diego Armando Maradona.

Oltre ad ospitare le partite del Calcio Napoli fin dalla sua inaugurazione, lo Stadio Maradona è stato sede di molteplici eventi internazionali: il torneo olimpico di calcio nel 1960, i giochi del Mediterraneo del 1963, i due europei di calcio del 1968 e 1980 disputati in Italia, il mondiale di calcio del 1990, ed infine l’Universiade del 2019.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è cronologicamente la quarta sede scelta dal Napoli per disputare le proprie partite casalinghe: la prima fu lo stadio Militare dell’Arenaccia (dal 1926 al 1929). La seconda scelta fu lo Stadio Vesuvio, costruito nel 1930, rinominato Stadio Ascarelli in seguito alla morte dello storico primo presidente del club, trasformato in Stadio Partenopeo a causa delle leggi razziali durante la seconda guerra mondiale, bombardato e distrutto nel 1942 dai tedeschi. Il terzo fu lo stadio Collana, al Vomero. La ridotta capienza di quest’ultimo costrinse però l’amministrazione comunale a costruire un nuovo impianto: la scelta ricadde su Fuorigrotta. Il nuovo stadio venne inaugurato il 6 dicembre 1959 con un Napoli-Juventus, terminato 2-1 per i partenopei.

Stadio Diego Armando Maradona, i lavori di costruzione dell’impianto

La scelta dell’amministrazione ricadde su Fuorigrotta perché il quartiere in quel periodo storico viveva un forte processo di urbanizzazione. La prima idea dell’architetto Carlo Cocchia fu quella di realizzare una struttura con un solo anello, che divennero due in seguito a delle modifiche progettuali, che portarono anche all’inserimento della pista d’atletica. Il 27 aprile del 1952 venne posata la prima pietra, sotto lo sguardo del sindaco dell’epoca Domenico Moscati e del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

I lavori di costruzione dell’impianto terminarono il 2 dicembre 1959, e la sua direzione fu affidata allo storico attaccante Attila Sallustro. L’inaugurazione avvenne quattro giorni dopo, il 6 dicembre, in occasione della gara di Serie A tra Napoli e Juventus, vinta dagli azzurri per 2 a 1. In quell’occasione furono 90.000 gli spettatori presenti.

In fase di progettazione, lo Stadio fu denominato prima Partenopeo, poi Centomila. Al momento dell’inaugurazione fu poi ribattezzato Stadio del Sole. Il suo nome fu poi trasformato in San Paolo per celebrare Paolo di Tarso, poi Santo, che attraccò nei pressi di Fuorigrotta (a Pozzuoli) per tornare in Italia e proseguire il proprio cammino di fede.

Stadio Diego Armando Maradona (ex Stadio San Paolo), il primo restyling nel 1980 e quello del 1990

Nel 1980, in occasione degli Europei di calcio, fu fatta la prima opera di ammodernamento, costata un miliardo delle vecchie lire. Fu implementato l’impianto di illuminazione, fu costruito un fabbricato a due piani in corrispondenza di quella che oggi è la tribuna Posillipo, e fu installato un tabellone luminoso tra Distinti e Curva A.

Nel 1984 la FIFA assegnò all’Italia i Mondiali di Calcio del 1990. Corrado Ferlaino, all’epoca presidente del Napoli, manifestò pubblicamente l’intenzione di costruire uno stadio privato a Casoria con una capienza di 150.000 posti, al fine di trasferire lì la propria sede casalinga, e di ospitare la finale della Coppa del Mondo. L’opera non si concretizzò, e la scelta della FIGC ricadde sul San Paolo.

Ufficializzato come sede di alcune partite della competizione iridata, lo Stadio fu ristrutturato in maniera importante. I lavori si svolsero dal 1988 al maggio del 1990, e portarono ad un numero importante di modifiche. Fu in primis realizzata una copertura sulla tribuna stampa, furono installate due ascensori che collegassero lo stesso settore. Fu costruita una struttura sopraelevata (chiamata ‘Dirigibile‘) sopra la postazione destinata ai giornalisti, al fine di ospitare i soli telecronisti e le regie televisive. Furono installati seggiolini in tutti i settori, ammodernata la pista di atletica e furono installati due display al posto del tabellone luminoso. Furono ristrutturati gli ingressi e fu costruito un parcheggio sotterraneo su più livelli.

Il terzo anello fu costruito nel 1991, in seguito alle proteste della dirigenza del Napoli. Maradona e compagni furono infatti costretti a giocare le partite casalinghe di Coppa Campioni in uno stadio a capienza ridotta.

Stadio Diego Armando Maradona, i cambiamenti dal 2000 ad oggi

In seguito ad un nubifragio scatenatosi sulla città nel settembre del 2001, fu revocata l’agibilità dello stadio, colpito pesantemente. In quel periodo il Napoli giocò prima al Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, poi si trasferì al Santa Colomba di Benevento. Tornò allo Stadio San Paolo a gennaio dell’anno successivo.

Dal 2008, in seguito al ritorno del Napoli in pianta stabile nelle competizioni europee, furono effettuate nuove modifiche, sia all’esterno che all’interno della struttura.

A fine del 2012 il Napoli ha installato due schermi LED di 16 metri ognuno, in sostituzione dei due display non funzionanti. L’8 ottobre 2013, fu intitolata la tribuna stampa a Carlo Iuliano, storico capo ufficio stampa del club, in seguito alla sua scomparsa.

Stadio Diego Armando Maradona, la mappa dell’ex Stadio San Paolo

In occasione delle Universiadi del 2019, lo Stadio Maradona fu travolto da un importante rifacimento: i seggiolini furono sostituiti, la pista di atletica rifatta, furono installati due maxischermi, ammodernati gli spogliatoi e gli impianti. I maxischermi in particolare hanno ridotto la capienza a 54.726 posti a sedere.

Il 26 novembre 2020 Luigi De Magistris, all’epoca sindaco di Napoli, comunica in seguito alla morte di Diego Armando Maradona, di aver avviato l’iter per intitolargli lo Stadio. L’ufficializzazione arriva pochi giorni dopo, il 4 dicembre, dopo l’approvazione della giunta comunale. Nello stesso mese 1.400 seggiolini nei Distinti vengono riposizionati in modo da ricreare la parola “Napoli“.



A distanza di un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro, il 25 novembre 2021 viene posizionata davanti al settore Distinti una scultura di bronzo realizzata da Domenico Sepe, raffigurante il campione argentino. La statua è poi tornata in possesso dell’artista. Una seconda opera, realizzata dalla Fonderia Nolana e raffigurante Maradona, è stata piazzata definitivamente nel corridoio che i calciatori percorrono all’ingresso sul terreno di gioco.