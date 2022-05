NAPOLI – Domani alle ore 15.30 appuntamento da non perdere per tutte le appassionate di beauty e trucchi. Nello store di Ovs del Vomero (appena aperto in Via Scarlatti) ci sarà al suo interno uno spazio dedicato a Clio Make Up pronta a dare consigli a tutti. Una partnership che rende orgogliosa l’influencer che già venne a Napoli ma per un temporary store anni fa che spiega nel suo profilo questa iniziativa.

CLIO MAKE UP APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO A NAPOLI DENTRO OVS

Queste le parole di Clio Make Up:

“Da quando sono partita nel 2017 mi chiedevate sempre perché non ero nei negozi, sarebbe più facile per noi vedere e provare. In questi anni diverse catene mi avevano approcciato ma non avevo mai trovato un feeling, non avevo mai trovato qualcuno che capisse il mio prodotto e come volevo essere esposta. Pensavano solo ok ci abbiamo pure lei, abbiamo mille marche e ora pure lei… invece con loro ho trovato una bella affinità e un bel progetto. Ho trovato una Ovs cambiata, quando ho lasciato l’Italia non era così adesso hanno un sacco di marche che mi piacciono. Dove andrò adesso, nello store di Napoli, è stato il loro millesimo store che hanno aperto ed è tutto diverso, lì dentro c’è anche il mio piccolo store che abbiamo chiamato Clio Experience Store. Perché questo titolo? Perché voglio che sia appunto un’esperienza, ci sarà del personale competente che vi aiuterà nella scelta dei prodotti, non sarete da soli a toccare ma ci saranno proprio loro che vi guideranno”.

SORPRESE PER TUTTI

E ancora:

Il negozio è pensato per essere alla portata di tutti, un colore leggermente diverso dal solito al quale siete abituati il nostro corallo, delle forme arrotondate e morbide. Non vedo l’ora di vederlo, giovedì vedrò il risultato di mesi e mesi di lavoro. Ho trovato delle persone che mi hanno capito in Ovs, per me è un passo grande perché passare dall’online a mettere il tuo prodotto in mano ad altre persone, è voler creare qualcosa di giovane alla portata di tutti. Non ha prezzi esagerati, iniziamo ora da Napoli poi ci sarà Parma e Messina. Siamo appena al 2022 ci saranno poi delle novità il prossimo anno. Sarà un corner fisso, un bel negozietto di 40/50 metri quadri per questo non mi piace chiamarlo corner dove troverete tutti i prodotti e le novità che lanceremo. Io ci sarò giovedì durante l’apertura e vi aspetto, ci sarà il momento più bello con anche un regalo per chi verrà a trovarmi“.