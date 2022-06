Questa volta è record, forse del mondo, a Napoli: in 5 sullo scooter. Un’intera famiglia se ne va in giro su un unico scooter, incurante del pericolo. A bordo, infatti, come mostrano le immagini, anche due bambini piccoli, senza casco e un ragazzino.

In 5 sullo scooter con tre minori: è record

La foto è stata segnalata al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il cittadino parla di “un’intera famigliola su un unico scooter e due bambini pure senza casco. Da cittadino onesto queste cose mi fanno arrabbiare…il tutto a piazza Vanvitelli…Mi domando: ma la polizia municipale dove sta?”.

La “comitiva” sarebbe stava immortalata a piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, raccogliendo diverse critiche.

La domanda che chiude la segnalazione se la sono fatta anche altri utenti social, ma c’è anche chi ha colto l’occasione per scherzare. “Un nuovo record per Napoli“, ad esempio, si legge in uno dei commenti. Tuttavia, a prevalere sono i commenti di condanna. Ciro, ad esempio, scrive: “Non ho voglia di fare ironia. Mi rattrista questa scena ignobile, mi fanno pena perché non capiscono cosa stanno facendo, altrimenti non l’avrebbero fatto. Perché se si rendono conto, sono peggio del peggio“.

In 4 sul motorino: il video girato a Napoli

Solo ieri vi avevamo segnalato il video girato sempre a Napoli e mandato al consigliere Borrelli di quattro persone sul motorino, di cui due bambini piccoli. Dopo le due donne su un motorino con in braccio un neonato, è stata la volta di una coppia con i due figli al seguito. In 4 sullo scooter con un solo casco per giunta.