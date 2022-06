È uscito ieri a mezzanotte il nuovo singolo di Elodie dal titolo ‘Tribale’ che già si preannuncia essere come la prossima hit dell’estate. Ritmo latino, movimenti sensuali e bei ragazzi e ragazze fanno da cornice al videoclip che è stato girato a Napoli.

NUOVO SINGOLO DI ELODIE, TRIBALE, CON CENTRO DIREZIONALE E COROGLIO

Spicca infatti il centro direzionale e Coroglio, dall’Arenile al Pontile, per questo brano diretto da Attilio Cusani. Il beneventano ha già lavorato con l’ex di Amici e vanta nel suo palmares importanti collaborazioni con Elisa in «Seta» e «Tua per sempre», Mahmood in «Soldi», Dardust in «Sublime» ed Emma in «Stupida allegria». Nel videoclip si mette in luce una Napoli meno nota ma appunto più ‘tribale’. Il centro direzionale, sede di uffici e della Regione, viene animato con il ballo della cantante che ormai sfrutta oltre la sua voce anche la sua immagine sexy. Poi si passa a Coroglio dove si vede il pontile di Bagnoli, la passeggiata in mare più lunga in Europa, la spiaggia e la piscina. Inquadrature che mostrano il quartiere al tramonto tra palme e arenile bianco. Difficile riconoscere la città per chi non la conosce bene anche perché è Elodie ad attirare tutta la scena su di sé.

IL VIDEOCLIP

Il videoclip della durata di 2 minuti e 45 secondi è stato caricato su YouTube ed era stato anticipato dalla cantante sul suo profilo social.