Elezioni 2022, tutti i sindaci eletti in Campania e i ballottaggi: i risultati per provincia

Le elezioni 2022 si sono svolte domenica 12 giugno, in 89 comuni in Campania per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. In questo articolo elencheremo i risultati dello spoglio elettorale, i sindaci eletti e i ballottaggi sistemati per provincia.

Elezioni 2022: i comuni che hanno votato

I comuni che andranno al ballottaggio, domenica 26 giugno, sono solo Pozzuoli (Napoli) e Capua (Caserta). Negli altri comuni sopra i 15mila abitanti il sindaco è stato eletto al primo turno.

In provincia di Napoli sono stati 13 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del sindaco. In provincia di Salerno sono stati 34, mentre nel Casertano hanno votato i cittadini di Alvignano, Bellona, Calvi Risorta, Capua, Dragoni, Falciano del Massico, Gallo Matese, Liberi, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, Portico di Caserta, Recale, San Giorgio Matese, Teano, Vairano Patenora e Valle di Maddaloni. In provincia di Avellino si sono svolte le amministrative per 14 comuni e nel Beneventano sono stati 10 a votare il nuovo sindaco.

Di seguito elenchiamo i sindaci eletti alle Elezioni 2022 per le province di Napoli, Salerno e Caserta.

Provincia di Napoli

Acerra Tito D’Errico

Barano d’Ischia Dionigi Gaudioso

Casamarciano Clemente Primiano

Ischia Enzo Ferrandino

Lettere Anna Amendola

Nola Carlo Buonauro

Pimonte Francesco Somma

Portici Vincenzo Cuomo

Pozzuoli BALLOTTAGGIO

Sant’Antimo Massimo Buonanno

Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno

Tufino Michele Arvonio

Visciano Sabato Trinchese

Provincia di Salerno

Acerno Massimiliano Cuozzo

Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi

Albanella Renato Iosca

Alfano Elena Anna Gerardo

Bracigliano Giovanni Iuliano

Buccino Pasquale Freda

Buonabitacolo Giancarlo Guercio

Camerota Mario Salvatore Scarpitta

Castel San Giorgio Paola Lanzara

Centola Rosario Pirrone

Cicerale Giorgio Ruggiero

Colliano Gerardo Strollo

Giffoni Sei Casali Francesco Munno

Laurito Vincenzo Speranza

Magliano Vetere Adriano Piano

Mercato San Severino Antonio Somma

Montecorice Flavio Meola

Nocera Inferiore Paolo De Maio

Palomonte Felice Cupo

Petina Domenico D’Amato

Piaggine Renato Pizzolante

Pisciotta Ettore Liguori

Prignano Cilento Michele Chirico

Roccapiemonte Carmine Pagano

Roscigno Pino Palmieri

Rutino Giuseppe Rotolo

Sacco Franco Latempa

Sant’Arsenio Donato Pica

Santomenna Michele Di Geronimo

Sanza Vittorio Esposito

Sapri Antonio Gentile

Serre Antonio Opramolla

Stella Cilento Francesco Massanova

Stio Giancarlo Trotta

Provincia di Caserta

Alvignano Angelo Di Costanzo

Bellona Giovanni Sarcinella

Calvi Risorta Giovanni Lombardi

Capua BALLOTTAGGIO

Dragoni Antonella D’Aloia

Falciano Del Massico Giovanni Erasmo Fava

Gallo Matese Giuseppe Pirraglia

Liberi Alfonso Ricciardi

Mondragone Francesco Lavanga

Pastorano Vincenzo Russo

Pietramelara Pasquale Di Fruscio

Portico di Caserta Giuseppe Oliviero

Recale Raffaele Porfidia

San Gregorio Matese Giuseppe Carmine Mallardo

Teano Giovanni Scoglio

Vairano Patenora Stanislao Supino

Valle di Maddaloni Francesco Buzzo