Turista cinese canta “‘O Sole mio”: il video da brividi emoziona tutti

Un turista cinese ha cantato ‘O Sole Mio mentre era a pranzo a Napoli. Il video che è diventato virale sui social ha emozionato tutti.

Turista cinese a Napoli, incanta tutti con ‘O Sole Mio

Le immagini sono state diffuse dalla pagina del noto ristorante ‘a Figlia d’’o Marenaro e mostrano un cliente cinese che, accompagnato da un chitarrista, intona la celebre canzone napoletana. L’uomo con la sua voce ha incantato tutti e anche sul web è diventato una celebrità. Il video è stato accompagnato dal commento: “Che talento.. il nostro cliente direttamente dalla Cina“.

Corea del Sud, in un mercato flashmob in napoletano

Qualche anno fa in mattina come tutte le altre in un mercato cittadino della Corea del Sud il macellaio, il pescivendolo, il fruttivendolo e tanti clienti sono intenti a scegliere il prodotto migliore da portare a casa per pranzo.

Ed è così che all’improvviso i commercianti iniziano ad intonare le note di una canzone a noi più che familiare: “Funiculì Funiculà”, interamente in napoletano. Dopo lo stupore iniziale dei clienti del mercato, anche loro seguono a cantare, ognuno a proprio modo la melodia di quel pezzo tanto conosciuto nel mondo, che insieme a “‘O sole mio” è tra le canzoni più famose del globo.

Il video del Flashmob fu diffuso sulla pagina facebook dal celebre giornale The Hankyoreh letteralmente “The Korean Nazione”. Il giornale è nato in Corea del Sud nel 1988 come alternativa ai giornali esistenti da prima che sono influenzati dal governo autoritario del momento.