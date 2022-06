Posti occupati da anni: il Comune rimuove dalle strade 34 veicoli abbandonati e senza RCA

Napoli – Continua la lotta al mancato rispetto delle regole del codice della strada. Tra i punti programmatici dell’amministrazione Manfredi vi è il ripristino della legalità per quanto riguarda la circolazione stradale e l’occupazione della strada da parte di veicoli abbandonati.

Posti occupati per anni in una città senza parcheggi

Questi infatti non solo occupano dei posti togliendoli alla disponibilità di altri mezzi, provocando una mancanza di posti auto e moto in una città che ne ha già pochi, ma rendono difficoltose anche le operazioni di pulizia. Sono frequenti in questi casi gli accumuli di rifiuti e addirittura la crescita e proliferazione di erbacce che danneggiano il manto di asfalto.

Gli Agenti della Polizia Municipale, unità Operativa Scampia, dell’ Unità Operativa Affari Generali e del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato in Via Federico Fellini lotto TA, Via Pietro Germi, Via Cartesio, Via Zuccarini e Via Labriola lotto G, n. 34 veicoli, 24 auto e 7 motoveicoli tutti privi di copertura assicurativa ed in stato di abbandono, detenuti ed utilizzati impropriamente, provvedendo con l’ausilio dell’ASIA alla pulizia delle aree lasciate libere dai veicoli prelevati. Durante le operazioni venivano, inoltre, verbalizzate 3 persone che sversavano rifiuti fuori dagli orari previsti dal Regolamento Comunale.