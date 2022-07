Sarebbe stato il fidanzato 17enne a colpire e sfregiare in volto una ragazza di 12 anni che la scorsa notte è arrivata all’ospedale Pellegrini di Napoli in gravi condizioni. La giovane ha riportato una prognosi di 30 giorni ed è stata operata dai medici che le hanno trovato una profonda ferita in viso inflitta molto probabilmente con un’arma da taglio.

NAPOLI, 12ENNE SFREGIATA AL VOLTO CON UN COLTELLO: SOSPETTATO IL FIDANZATO 17ENNE

Come rendono note le agenzie di stampa al momento i carabinieri hanno già un sospettato. Si tratta del fidanzato 17enne che è irreperibile. Sulle sue tracce ci sono le forze dell’ordine a cui sono state affidate le indagini. La stessa vittima ha riferito ai sanitari e poi ai militari il nome dell’autore dell’aggressione, aggiungendo che il 17enne avrebbe agito per “motivi di gelosia” e l’avrebbe colpita con un coltello.

DANNI PERMANENTI

La giovane si era recata ieri sera poco dopo l’1,30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Poi era stata trasferita all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ e successivamente dimessa. Purtroppo i danni riportati saranno in parte permanenti. Secondo i medici infatti la prima prognosi è di un mese “per un danno permanente al viso“. In futuro la dodicenne sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno. Un gesto che quindi avrò ripercussioni fisiche e mentali sulla giovane.