Una ragazzina di appena 12 anni la scorsa notte è arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata, molto probabilmente, con un’arma da taglio. L’episodio è accaduto a Napoli dove la ragazza è arrivata poco dopo l’1,30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico.

NAPOLI, RAGAZZINA DI 12 ANNI SFREGIATA AL VOLTO CON UN’ARMA DA TAGLIO

I medici hanno immediatamente capito la gravità e della ferita e l’hanno immediatamente operata. La prima prognosi è di 30 giorni. La dodicenne, come riportato dalle agenzie di stampa, è poi stata trasferita all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ e successivamente dimessa. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e come la giovane si fosse procurata quella ferita. Non è esclusa nessuna ipotesi.

Seguiranno aggiornamenti: c’è un primo sospettato, si tratta del fidanzato di 17 anni al momento irreperibile.