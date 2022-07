Una giornata all’insegna della spensieratezza e della musica con alcuni loro idoli. Achille Lauro e Clementino hanno deciso di trascorrere una mattinata con i bambini che sono in cura presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli regalando loro un concerto a sorpresa.

CONCERTO AL SANTOBONO: CLEMENTINO E ACHILLE LAURO IN VISITA AI PICCOLI PAZIENTI

Ad accompagnarli, con pianoforte e percussioni, i musicoterapisti dell’ospedale. I piccoli pazienti, insieme ai genitori e al personale sanitario, hanno intonato i brani più in voga del momento insieme a Clementino e Achille Lauro. Il rapper è salito sulla sedia chitarra in mano e ha deciso di regalare un sorriso ai bambini. Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle misure anti covid per tutelare la salute dei più piccoli.

Clementino ha poi postato una storia di oggi:

La visita, come fa sapere la struttura sanitaria attraverso un comunicato, è stata organizzata in sinergia con l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon e con la fondazione Santobono-Pausilipon, ed è proseguita nei reparti dove Achille Lauro e Clementino hanno incontrati i piccoli che non potevano lasciare le stanze.

LE DICHIARAZIONI DALL’OSPEDALE

Come spiegato da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon:

“È stata una giornata ricca di attesa, di sorrisi e di emozioni per i nostri piccoli pazienti. Momenti come questi sono fondamentali perché sono parte integrante dei percorsi di cura”.

“Achille Lauro e Clementino, che ringraziamo per questa bellissima giornata, hanno compreso appieno il valore terapeutico dell’arte. Vedere l’emozione sui volti dei nostri ragazzi ci riempie il cuore” – concludono Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttrice e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.