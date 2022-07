Mondo della moda in lutto per la scomparsa di Salvatore Sanseverino. Il re delle cravatte, fondatore del marchio che porta il suo nome, ci ha infatti lasciato. A darne il triste annuncio è la stessa maison napoletana in un comunicato nel quale spiega che per due giorni lo showroom resterà chiuso.

MONDO DELLA MODA IN LUTTO, MORTO IL RE DELLE CRAVATTE SALVATORE SANSEVERINO

Questo il testo:

“Oggi ci lascia chi ha pensato e voluto la Sanseverino Napoli. La famiglia era il suo affetto più caro, la politica il suo ideale e la sua passione, il lavoro la sua vita. Noi porteremo nel cuore i tuoi ricordi più cari e i tuoi insegnamenti. Che la terra ti sia lieve, Ciao Salvatore Lo showroom del Centro Direzionale di Napoli rimarrà chiuso al pubblico i giorni 19 e 20 luglio“.

Sanseverino era stato anche sindaco di Pomigliano, l’attuale primo cittadino Gianluca Del Mastro lo ha voluto ricordare in un post:

“Salvatore Sanseverino è stato Sindaco di Pomigliano ed è diventato uno dei simboli del Made in Italy, attraverso prodotti di grande eleganza e raffinatezza la cui fama ha superato i confini nazionali. Oggi purtroppo annunciamo con dolore la scomparsa dell’illustre concittadino. Tutta l’Amministrazione partecipa sentitamente al dolore della famiglia“.

CHI ERA

Sul sito della maison napoletana è possibile trovare una bio di chi fosse Salvatore Sanseverino:

“Acquirente e collezionista appassionato dall’età di 16 anni, poi dispensatore di consigli di stile e gusto per amici e colleghi. Neanche 30 anni d’illustre carriera politica e la prestigiosa carica di primo cittadino di Pomigliano D’Arco riescono a tenere il self made man lontano dalla sua più grande passione: la cravatta. È il 1992, anno in cui l’uomo politico abdica alla sua poltrona e rinasce artigiano, sarto, artista. E così dopo due anni trascorsi a studiare tecniche di laboratorio, qualità dei tessuti e disegni tra Como e la Gran Bretagna, il filosofo del nodo, aiutato dalle mani e l’esperienza di sapienti sarte che gli hanno svelato i segreti dell’antica sette pieghe, si lancia in una piccola produzione artigianale per pochi privilegiati clienti“.