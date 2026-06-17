Dopo 25 anni torna il Giro della Campania: un evento storico dal percorso mozzafiato

Il 20 settembre 2026, dopo ben 25 anni di assenza, torna il Giro della Campania, lo storico evento sportivo che ha segnato la storia del ciclismo locale e nazionale.

Giro della Campania 2026: torna lo storico evento ciclistico

L’evento, organizzato dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, darà il via ad una spettacolare gara ciclistica tra i luoghi mozzafiato del territorio campano. Un percorso tra le meraviglie della città partenopea e delle aree interne della regione.

“Dopo 25 anni torna il Giro della Campania. Domenica 20 settembre 2026 la corsa torna sulle strade della regione con un percorso che attraverserà sia i luoghi più celebri sia le aree interne. La gara nasce nel 1911 da un’idea di Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, fondatori de Il Mattino. Sulle strade campane hanno trionfato campioni come Fausto Coppi, Gino Bartali e Francesco Moser. L’ultima edizione risaliva al 2001″ – si legge nella nota diffusa dalla Regione Campania.

“Il ciclismo ha una peculiarità: è lo sport che raggiunge le persone, arrivando davanti alle loro case, senza che esse debbano muoversi per entrare in uno stadio o in un palazzetto. È una grande festa. Puntiamo a mettere il Giro in programmazione ogni anno” – ha spiegato l’assessora allo sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta

Il Giro apre anche un settembre di grande sport per la Campania: la settimana successiva, infatti, Napoli ospiterà le pre-regate dell’America’s Cup, diventando palcoscenico d’eccezione di un altro evento sportivo di rilievo mondiale.

“Il 20 settembre tornerà, dopo 25 anni, il Giro della Campania. Una bellissima notizia per la nostra regione ed un risultato per il quale ringrazio l’assessora Zabatta, che ha lavorato con impegno per riportare in Campania una manifestazione storica e profondamente legata al nostro territorio” – ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“Il Giro attraverserà luoghi, comunità e storie diverse, valorizzando la ricchezza della nostra regione e rafforzando quel senso di appartenenza che lo sport sa sempre creare. Perché lo sport è partecipazione, incontro, condivisione e capacità di unire le persone. Ed anche così si riannodano i fili della nostra straordinaria regione, dalle aree interne fino alla costa, rafforzando il legame tra territori e comunità”.