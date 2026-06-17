Agguato a Napoli, 48enne ucciso a colpi di pistola in strada: stava cercando di scappare

Agguato mortale a Napoli nella serata di ieri: a perdere la vita, al culmine di un inseguimento, un uomo di 48 anni, in passato ritenuto vicino ad un noto clan della zona.

Agguato a Napoli: morto un uomo dopo inseguimento

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il 48enne, A.M., sarebbe stato ucciso a pochi metri da casa, dopo essere stato inseguito dal suo carnefice. L’omicidio, pare di stampo cammorristico, si sarebbe consumato in via Rosaroll, sotto gli occhi increduli di diversi passanti.

L’uomo avrebbe tentato la fuga, cercando di raggiungere la sua abitazione prima di essere raggiunto dai proiettili. Sarebbe, però, stato inseguito e circondato, perdendo la vita sul colpo. La dinamica dell’accaduto, così come il movente, sono ancora in corso di ricostruzione. A guidare le indagini è la Squadra Mobile di Napoli.

Un simile episodio, nelle stesse ore, ha animato il quartiere San Giovanni a Teduccio. In zona Vigliena, infatti, si è verificata una sparatoria ai danni di tre persone, un padre e i suoi due figli. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.