Preoccupa la situazione a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, dove è in corso una faida di Camorra. Questa mattina al Rione Fiat, in via Eugenio Montale, sono stati trovati i corpi di due persone uccise. Si tratta di C. E. e A. I., il primo di 29 anni, il secondo di 55.

DOPPIO AGGUATO A PONTICELLI, UCCISI DUE UOMINI

Come reso noto dalle agenzie di stampa, l’omicidio è avvenuto in un appartamento sito al piano terra. Uno dei due era sull’uscio della porta quando ha aperto ai suoi assassini. Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno rinvenuto i due corpi dopo una segnalazione. Entrambi sarebbero legati al clan De Micco-De Martino e stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione. Probabile che sia un avvertimento anche a seguito degli arresti avvenuti questa mattina.