Aliscafo contro molo, il racconto di uno dei soccorritori: “Così ho salvato la piccola neonata”

Tanta paura oggi verso mezzogiorno a Napoli, dove un aliscafo è andato ad urtare il molo di San Vincenzo. 28 i feriti, tra cui una bambina di pochi mesi.

“Ho visto l’aliscafo che andava diretto verso il molo e ho avvertito forte il botto che mi ha sbalzato dal sedile esterno su cui ero, facendomi sbattere il ginocchio. Ho avuto paura, anche per una bimba di pochi giorni che era vicino a me, nella carrozzina e che è volata a terra“. E’ quanto ha raccontato all’Ansa.it la giovane Ludovica, ancora sotto choc.

Aliscafo contro molo, il racconto del soccorritore

L’ufficiale della Guardia Costiera che ha salvato la neonata coinvolta nell’incidente è il capitano di vascello Rodolfo Raiteri, capo reparto operativo della direzione marittima della Capitaneria di Porto della Campania. Al Corrieredelmezzogiorno ha raccontato di quegli attimi e di come ha messo in salvo la piccola.

“Ho compreso in un istante che era la prima da mettere in salvo. – ha raccontato – C’erano altri bambini, ma nessuno in condizioni critiche. La neonata era nella sua culletta, relativamente tranquilla. L’ho presa e portata nello spazio della Marina Militare dove intanto erano state fatte arrivare diverse ambulanze. Per lei la prima, diretta all’ospedale pediatrico Santobono”.

“Ho bimba di quattro anni e mezzo. – ha continuato – E da quando sono diventato padre la mia sensibilità nei confronti delle vicende che coinvolgono i piccoli è aumentata esponenzialmente“. “Ci siamo trovati di fronte a ventotto feriti, ma tutti in condizioni discrete, in codice giallo: non c’era nessun ferito gravissimo“, ha detto.

Il Comandante non è riuscito a controllare lo sbandamento

“Alle 12.30 – ha continuato – abbiamo avuto la chiamata di soccorso nella quale si dichiarava che la nave era andata a sbattere contro la banchina a protezione del porto di Napoli. Siamo a poca distanza dal luogo dell’incidente e in qualche minuto abbiamo raggiunto la zona, con personale e mezzi da mare e da terra. Abbiamo gestito con calma le operazioni, sotto un sole implacabile ma con grande tranquillità. Il comandante della nave ha agito con correttezza e gli stessi passeggeri si sono comportati in modo esemplare. Sono sbarcati con tranquillità sul molo San Vincenzo. Quelli che non erano feriti sono stati fatti salire a bordo di un’altra nave della Compagnia arrivata a supporto. Sono tornati al Molo Beverello e, di qui, quasi tutti poi hanno proseguito il viaggio per Ischia“.

“La neonata e gli altri feriti sono stati trasportati nella zona della base della Marina Militare dove potevano arrivare le ambulanze che aspettavano tutti quelli che sono stati poi accompagnati nei diversi ospedali cittadini“, ha proseguito. “Il Comandante ha dichiarato che la nave ha subìto una improvvisa virata e lui non è riuscito a controllare lo sbandamento“, ha concluso l’ufficiale.