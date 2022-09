È un momento d’oro per Luché che è pronto a esibirsi al Palapartenope di Napoli. Il cantante, il cui nome è Luca Imprudente, è un rapper nato nel capoluogo campano che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo tra i giovani. Il suo palmares include 19 dischi di platino e 10 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video.

Luché, tutto esaurito per il concerto al Palapartenope di Napoli

Dopo il grande successo della tranche estiva del DOVE VOLANO LE AQUILE SUMMER TOUR – prodotto da BPM Concerti e Trident Music – concluso il 12 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia, e dopo il doppio sold out delle date campane del 29 e del 30 novembre al Palapartenope, Luché annuncia oggi un nuovo appuntamento nella sua Campania, venerdì 2 dicembre 2022 al Palapartenope di Napoli, che va ad aggiungersi alle date autunnali già annunciate.

Il brano La Notte di San Lorenzo omaggio a Pino Daniele

I fan potranno incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE, uscito il 1 aprile per Columbia Records/Sony Music e certificato disco di platino, e il nuovo singolo, disponibile dal 27 luglio su tutte le piattaforme digitali: “La notte di San Lorenzo” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Con questo brano Luchè ha voluto rendere omaggio al simbolo della città di Napoli, uno degli artisti italiani più amati e senza tempo, PINO DANIELE. All’interno del brano è presente il sample di “Je Sto Vicino A Te”, capolavoro di Pino Daniele che abbraccia le liriche del rapper in una canzone dai toni intimi. L’inconfondibile voce di Pino si unisce e si contrappone a quella di Luchè, su una base che segue i bpm di un cuore devoto alla persona amata, tra crude verità e la delicatezza di una storia d’amore.

DOVE VOLANO LE AQUILE TOUR

19/11 Rimini – RDS Stadium

21/11 Milano – Mediolanum Forum

24/11 Roma – Palazzo dello Sport

29/11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

30/11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

2/12 Napoli – Palapartenope – NUOVA DATA