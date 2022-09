Arriva il Villaggio della Salute a Napoli. Tre giornate sulla prevenzione e il benessere con la possibilità di ricevere informazioni, consultare specialisti ed effettuare screening gratuiti.

Arriva il Villaggio della Salute a Napoli

L’appuntamento è in Piazza del Plebiscito venerdì 30 settembre, dalle 15:00 alle 18:00 e sabato e domenica 1 e 2 ottobre 2022, dalle 10:00 alle 18:00.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Napoli, prevede visite e screening diagnostici e attività informative e divulgative. L’elenco è stato pubblicato sulla pagina Facebook del comune e prevede tra le tante attività anche pap test, screening per il tumore alla cervice, mammella e colon retto e visite oncologiche.

Tra le attività informative ci sono allattamento al seno e babywearing, corso preparto e prevenzione in ambito pediatrico. Ma anche divulgazione sulla raccolta differenziata e prevenzione delle dipendenze da gioco (ludopatia).

Partenoplay: due giorni per giocare gratis

E’ realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza, si svolge a Napoli presso Città della Scienza, Via Coroglio 57. Un Festival in cui sperimentare il gioco 3_99 anni e gli effetti che ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative. A Partenoplay collaborano oltre 20 realtà campane di gioco e attività culturali per bambini e famiglie. Un momento di incontro e confronto per giocare con tutta la famiglia dedicato a giocatori da 3 a 99 anni: bambini, adulti e appassionati.

L’evento si svolgerà nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 dalle 10.00 alle 17.00. Le attività sono aperte a tutti, solo su prenotazione alla pagina www.partenoplay.it fino ad esaurimento posti.

Ecco alcune delle attività di gioco presenti al Festival Partenoplay:

– Giochi da tavolo

– Giochi di ruolo

– Wargames storico- Giochi di legno

– Laboratori creativi

– Area autori di giochi e prototipi di nuovi giochi

– Costruzioni e mattoncini

– Rompicapo

– Scrabble e giochi di parole

– Scacchi

– Tornei