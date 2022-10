Follia a Napoli: fidanzati rapinati e scaraventati dallo scooter. Accoltellato il ragazzo

Napoli – Un episodio a dir poco folle quello accaduto questa notte a Bagnoli, in zona Coroglio: per due collanine i malviventi hanno rischiato di uccidere due ragazzi. Due fidanzati sono stati rapinati mentre erano a bordo del proprio scooter: stavano camminando quando due individui armati di coltello si sono avvicinati con l’intenzione di impossessarsi dei loro averi. Le vittime sono un giovane di 18 anni del Rione Traiano e una ragazza di 19 anni di Miano, entrambi incensurati.

Fidanzati rapinati a Bagnoli: hanno rischiato di morire per due collanine

Il ragazzo inizialmente si è opposto alla rapina, e per questo è stato accoltellato alla schiena e al petto. Ha così perso il controllo del mezzo che è rovinato per terra, mentre i due rapinato sono fuggiti dopo aver strappato le collanine dal collo dei giovani. Entrambe le vittime sono state soccorse e portate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta: la ragazza ha riportato soltanto delle contusioni e delle escoriazioni, il ragazzo invece è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri

Ad indagare sul fatto sono i carabinieri della Compagnia di Bagnoli, che stanno eseguendo i rilievi del caso ed ascoltando le vittime per cercare di risalire ai rapinatori.