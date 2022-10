Per la prima volta a Napoli farà tappa lo spettacolo di Carolina Benvenga. Direttamente dalla tv al teatro e dal vivo, per vivere la magia del Natale.

Carolina Benvenga fa tappa a Napoli

“Un Natale Favoloso…a Teatro”, uno spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, scritto da Carolina Benvenga, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio.

I bambini potranno vivere la magia del Natale 2022 con la loro beniamina e i suoi compagni, in un viaggio che farà tappa nelle principali città italiane: Napoli, Milano, Lecce, Roma, Catania, Palermo, Firenze, Bologna, Taranto e Torino.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri. Per ogni spettacolo è previsto un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

La trama dello spettacolo

All’S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph.

“Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l’ora!”, ha dichiarato Carolina.

“Mi piacerebbe che tutti i bambini portassero in teatro le loro letterine indirizzate a Babbo Natale o alla Befana, le faremo raccogliere direttamente dagli elfi e sarà un’ulteriore occasione per rendere i bambini partecipi in prima persona oltre che per conoscere più da vicino tutti i protagonisti dello spettacolo“, ha continuato.

Il tour sarà inaugurato il 18 dicembre al Palapartenope di Napoli; prosegue il 23 dicembre al Teatro dal Verme di Milano; il 26 dicembre al Politeama Greco di Lecce; il 27 dicembre all’Auditorium Concilazione di Roma; il 29 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2 gennaio al Tuscany Hall di Firenze; il 3 gennaio al Teatro Duse di Bologna; il 5 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto e 8 gennaio al Teatro Colosseo di Torino.

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11:00 di martedì 4 ottobre su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri

Infoline: 0773 414521 – info@ventidieci.it