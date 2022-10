Il grande tennis torna a Napoli e lo fa in uno scenario da sogno: sul lungomare con il Vesuvio e il Golfo sullo sfondo. Dal 17 al 23 ottobre parte infatti il torneo Atp 250 con un montepremi complessivo di 612mila euro che vedrà sfidarsi i migliori tennisti in circolazione sul panorama internazionale.

Napoli, arriva il grande tennis in città: arena sul lungomare

Tra i nomi spiccano quello di Pablo Carreno Busta (n.15 Atp), Roberto Bautista Agut (n.22), Alejandro Davidovich Fokina (n.31) e tre italiani Lorenzo Musetti (n.28), Lorenzo Sonego (n.51) e Fabio Fognini (n.59). Il torneo si giocherà all’Arena da 4000 posti alla Rotonda Diaz (illuminata a led anche per le gare serali) mentre all’interno del Tennis Club Napoli, che organizza il torneo, sono stati cementificati in blu i campi tradizionalmente in terra battuta.

Orgoglio è espresso dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

“È una grande occasione di sport di altissimo livello perché è uno dei tornei più importanti al mondo, internazionale. Sarà anche l’occasione per far vedere le bellezze della nostra città ai tantissimi spettatori che vengono da tutte le parti del mondo. Ci saranno più di 50 paesi collegati, una grandissima vetrina per la nostra città. Ricordo che la tappa di Napoli del Giro d’Italia è stata quella che ha avuto il maggior share televisivo“.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, spiega:

“Abbiamo fatto una piccola analisi storica, questa è la manifestazione più importante che il tennis Napoli ha organizzato in Italia negli ultimi 20/25 anni. Una location irripetibile, se uno abita a Napoli o in Campania e non viene a vedere questo torneo secondo me è matto“.

“Quando abbiamo iniziato questa meravigliosa avventura – spiega Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli – poco più di due mesi fa, non speravamo di arrivare dove siamo oggi. Sono molto fiducioso perché l’evento è di grande richiamo“.

L’evento

