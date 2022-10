Napoli – Un palazzo di 7 piani nel cuore del quartiere Vomero-Arenella è stato sgomberato ieri pomeriggio a scopo precauzionale dai Vigili del Fuoco. Lo stabile infatti sarebbe a rischio crollo e per questo sono state evacuate circa 30 famiglie che vi abitano. In attesa di ulteriori verifiche, sono diverse le persone che hanno dormito in macchina.

Napoli, sgomberato un palazzo al Vomero per rischio crollo

Tutto è partito dalla segnalazione di un condomino del palazzo a Via Orsi che ha sentito degli strani scricchiolii e ha visto che gli infissi non combaciavano più. Così ha chiamato i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di stabilità dell’edificio e rilevare se vi siano o meno cedimenti. In via precauzionale l’ingresso dello stabile è stato transennato ed è stato impedito ai condomini di poter accedere alle proprie abitazioni.

Sul posto sono giunte anche una volante della polizia, la Protezione civile e l’assessore comunale alla polizia municipale Antonio De Iesu. L’intera strada potrebbe essere chiusa per motivi di sicurezza. Si tratta di un’importante arteria per il traffico perché Via Orsi, da sempre molto trafficata, consente di raggiungere la Tangenziale.

Ipotesi lavori in un appartamento

Come reso noto dalle agenzie di stampa, sarebbe stato riscontrato un degrado delle strutture portanti dei pilastri alla base in cemento armato forse dovuto a dei lavori di ristrutturazione. A dirlo sono anche alcuni condomini intervistati da Si Comunicazione. Pare che i vigili del fuoco abbiano trovato un pilastro danneggiato durante un cantiere all’interno di una casa. Sui social in molti hanno chiesto cosa stesse accadendo in Via Orsi. A dare una risposta è Jo Giovanni Natale, l’amministratore della pagina Facebook Vomero-Arenella, cittadinanza attiva in Difesa di Napoli :

“Sgomberato palazzo civico 18 in via orsi , per ipotesi cedimento dei pilastri , si ipotizzano lavori di ristrutturazione in appartamenti oltre il consentito. Ora decine di cittadini in strada“