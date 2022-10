Viaggi di istruzione: dalla Regione Campania contributi fino a 3500 euro

Dalla Regione Campania contributi fino a 3500 euro per i viaggi di istruzione. Il finanziamento massimo è di 3000 euro per gli istituti di I e II grado con sede in Campania, di 3500 euro invece per gli istituti di I e II grado con sede in altre Regioni italiane e in altri Paesi dell’Unione Europea che scelgono la Campania come destinazione.

Viaggi di istruzione: contributi in Campania fino a 3500 euro

La Regione Campania, con la delibera di Giunta n. 455/2022, ha approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sottoscritto il 3 ottobre 2020, concernente le agevolazioni alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023.

Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado o equipollenti attive sul territorio dell’Unione Europea, possono presentare richiesta di sostegno ad attività di turismo scolastico, entro il 30 novembre 2022, per uno o più viaggi di istruzione, ciascuno articolato almeno su tre giorni con due pernottamenti in strutture ricettive in Campania.

L’ammontare del contributo massimo è stabilito in:

– euro 3.000,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in Campania;

– euro 3.500,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in altre Regioni italiane e in altri Paesi dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Agenzia Campania Turismo al numero di telefono +39 081.4107211, oppure tramite e-mail: aretur@pec.it.