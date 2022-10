Ponticelli, arrivano le telecamere di videosorveglianza. Spesi 30.000 euro all’anno

Due rilevanti provvedimenti per il quartiere Ponticelli, uno sulla sicurezza ed un altro sulle attività sportive. È stato approvato – su proposta degli assessori alla Legalità, Antonio De Iesu e Bilancio, Pier Paolo Baretta – il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del (l’altro quartiere destinatario è Pianura): il costo previsto per i due interventi è di 30mila euro annui per 5 anni con finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020.

Sempre in Giunta , su proposta dell’Assessore allo sport Emanuela Ferrante è stato poi approvato il progetto relativo alla rigenerazione della a Ponticelli, compreso negli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ambito “sport e inclusione sociale”: l’importo complessivo dei lavori previsti è di circa 95mila euro.