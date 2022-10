Napoli, bidone della spazzatura per segnalare la buca: si è riaperta per la 3° volta

A Napoli un bidone della spazzatura per segnalare una buca. Succede – purtroppo – al Rione Traiano dove una piccola buca stradale in pochi giorni si è allargata, divenendo sempre più pericolosa per l’incolumità pubblica.

A Napoli un bidone per segnalare una buca: si è aperta per la terza volta

Siamo nei pressi dell’ingresso della chiesa della Madonna della Salette in via Romolo e Remo. La segnalazione via Facebook è stata inviata al consigliere regionale Borrelli da una donna che scrive: “È già la terza volta che il manto stradale sprofonda fino poi a formare una buca che mano si allarga. E per tre volte sono venuti a rifare la strada, tanto è vero che per un periodo hanno interrotto il passaggio tanto era grande la voragine. Ora mi chiedo: in che modo vengono fatti lavori se dopo poco si ritorna ad avere sempre lo stesso problema? La buca diventa sempre più grande ed è già da una settimana che è lì”.

La buca era stata coperta dapprima con dei ferri ed un telo, in attesa dell’intervento da parte dell’amministrazione. Con il passare del tempo tuttavia, e senza l’interessamento della Municipalità o del Comune, la voragine si è allargata. I cittadini allora hanno pensato di porre in essere una “protesta” più clamorosa ma silenziosa: un grosso bidone della spazzatura per segnalare la buca.

Potrebbe diventare una voragine e causare una tragedia

Sono stati richiesti ulteriori interventi di manutenzione urgente. Il punto della strada nel quale si è aperta la voragine fa pensare che presto possa aumentare di diametro a dismisura: potrebbe verificarsi una tragedia se accadesse mentre transitano dei veicoli o dei pedoni.