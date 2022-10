Disastro Linea 1, ennesimo guasto nella notte: chiusa tutta la tratta

La circolazione dei treni è sospesa sull’intera tratta della Metropolitana Linea 1 di Napoli a causa di un guasto. Lo ha comunicato l’ANM, Azienda Napoletana Mobilità, che scrive in una nota: “ANM informa che stanotte alle ore 01:00 si è verificato un guasto sul sistema di telecomunicazioni terra – treno della linea 1, ovvero il sistema che consente tutte le comunicazione e le disposizioni relative alla gestione dell’esercizio in galleria tra il Posto di Centrale Operativo e i treni in servizio. I tecnici stanno lavorando per risolvere il guasto. Fino al ripristino del sistema la circolazione rimarrà ferma. Per consentire lo spostamento dei viaggiatori è stata istituita la linea 664 sulla tratta Scampia-Frullone-Chiaiano-Dante”.

Ancora un guasto sulla Linea 1: servizio inefficiente e inaffidabile

Ancora un altro guasto sulla Linea 1. In questo modo i disagi per i cittadini sono ancora maggiori: non solo bisogna ancora fare i conti con una frequenza di corse largamente insufficiente, ma non si è mai sicuri di poter effettivamente usare la metropolitana. La linea sostitutiva su gomma va inoltre ad immettersi in una traffico congestionato aumentando a dismisura i tempi di percorrenza.

I turisti a Napoli per visitare le stazioni ma le trovano chiuse

Ad essere colpiti sono soprattutto studenti e lavoratori, ossia i fruitori maggiori della Metropolitana. Senza dimenticare chi ha la necessità di spostarsi per delle visite mediche o la magra figura che si fa puntualmente con i turisti. Molti di questi ultimi scelgono di visitare Napoli attratti dagli articoli ed i servizi internazionali dove si elogia la bellezza delle stazioni della Linea 1, ma poi non possono visitarle perché chiude. Con l’arrivo di tutti i treni nuovi (attualmente solo uno è stato messo in circolazione) l’auspicio è che tutta l’infrastruttura venga migliorata. Speriamo in giorni migliori.