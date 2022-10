Lavori al Liceo Umberto I di Napoli. 13 ore di stop alla circolazione: le vie interessate

Dispositivo temporaneo di viabilità a Napoli per consentire la messa in sicurezza della facciata dell’edificio scolastico Umberto I. Con apposita ordinanza la Manucipalità II provvede a ordinare i limiti alla circolazione viaria.

Lavori e divieto di circolazione. Le vie interessate e gli orari

Le strade interessate al divieto di circolazione sono via Cesare Carmignano, tratto tra Traversa I Garibaldi e

Piazza Guglielmo Pepe. Lo stop alla viabilità è previsto per il giorno 28 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Lavori e divieto di circolazione. Le eccezioni

A quanto disposto, la Municipalità prevede delle deroghe nei seguenti casi:

– i veicoli delle Forze dell’Ordine;

– i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

– i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro

competenza in emergenza;

– i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite

del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

– gli aventi titolo diretti ai passi carrabili in via via Cesare Carmignano, tratto tra Traversa I

Garibaldi e Piazza Guglielmo Pepe.