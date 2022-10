A Napoli torna Chocoland ed anticipa il Natale: 5 giorni tra cioccolato e magia

A Napoli torna Chocoland – La Terra dei Golosi, la celebre fiera del cioccolato artigianale che si terrà dal 23 al 27 novembre 2022 in piazza Municipio. Si tratta di uno dei principali eventi dedicati al mondo del dolce che, per la tappa partenopea, darà il via ad un’edizione natalizia. L’ingresso è sempre libero.

A Napoli torna Chocoland, la fiera del cioccolato: via all’edizione natalizia

Chocoland è la fiera del cioccolato più importante del Sud Italia che, in vista del Natale, invaderà di sapori e colori il centro della città partenopea con cinque giornate dedicate al gusto e al divertimento. I più golosi potranno perdersi tra i numerosi stand, assaggiando ed acquistando le prelibatezze proposte dai maestri cioccolatieri, dalle tante varietà di cioccolato alle specialità delle pasticcerie.

Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini. Il tutto in una magica atmosfera natalizia: la grande piazza partenopea sarà, infatti, pronta ad accogliere la Christmas Edition, una tappa speciale dell’evento incentrata sulla festività.

Si rinnova, dunque, l’appuntamento con la fiera del cioccolato più importante del Sud che, soltanto lo scorso febbraio, come ogni anno, aveva fatto tappa al Vomero, tra piazza degli Artisti e nella zona esterna al parco Mascagna.

Dal 28 ottobre al 1 novembre sarà, invece, la volta di Choco Italia, l’evento dedicato alla gastronomia e al cioccolato artigianale che si terrà a Pompei, in piazza Bartolo Longo.