Dal 28 ottobre al primo novembre a Pompei torna Choco Italia uno degli eventi più attesi in Campania, dedicato alla gastronomia e al cioccolato artigianale. Per cinque giorni, dalle 10:00 alle 23:00, la celebre fiera del dolce si svolgerà in piazza Bartolo Longo, antistante la basilica della Beata Vergine. L’evento, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pompei, grazie al sostegno del sindaco Carmine Lo Sapio e dell’UNOE, Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. L’ingresso è gratuito.

A Pompei torna Choco Italia, la fiera del cioccolato

Choco Italia, da ben 4 anni, in autunno fa tappa fissa a Pompei. Il binomio arte, storia e gusto continua, infatti, a conquistare turisti e cittadini che colgono l’opportunità di degustare i prodotti di cinque Regioni italiane, godendo delle bellezze del luogo.

“Siamo felici di ospitare per il quarto anno Choco Italia. Questo bell’evento dedicato al cioccolato artigianale, ogni volta riscuote un grande successo di pubblico qui a Pompei” – ha spiegato il sindaco Lo Sapio nel corso della conferenza stampa di questa mattina.

Come ogni anno, ci saranno numerosi stand con prodotti di qualità, provenienti da diverse Regioni del Sud Italia. I produttori campani presenteranno un’ampia varietà di praline, tavolette di cioccolato, mieli pregiati e prodotti derivati, caramelle, lecca lecca, marshmallow e dolci, sia al cioccolato che della tradizione partenopea ed irpina.

Non mancheranno torroni di diverse tipologie e la preparazione live del croccante con la nocciola di Giffoni, oltre alla frutta disidratata coperta di cioccolato. Una storica distilleria napoletana, nata nel 1810, proporrà invece liquori, alcuni aromatizzati al cioccolato.

I visitatori si perderanno tra i sapori della Puglia, della Calabria e della Sicilia, tra taralli e dolci pugliesi, liquirizia calabrese, cioccolato di Modica, cannoli, cassate, dolci al pistacchio, pasta di mandorla, liquori e prelibatezze realizzate con gli agrumi siciliani. Sarà presente, tra le altre, anche un’azienda proveniente dalla Toscana che produce i classici cantuccini.

“Con Choco Italia accendiamo ogni anno i riflettori su un prodotto che amiamo tanto ma di cui sappiamo poco. Il cioccolato è prezioso e salutare se sappiamo sceglierlo, aiuta anche il buonumore! Grazie ai laboratori del cioccolato, ogni giorno è possibile capire davvero da dove arrivano praline e tavolette e come sono realizzate, un’esperienza che ci trasforma in consumatori migliori e più consapevoli” – ha sottolineato il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Choco Italia farà tappa anche in altre province campane: dal 17 al 20 novembre sarà la volta di Caserta mentre dal 24 al 27 novembre si sposterà a Benevento, in occasione di BenTorrone, la fiera del torrone e del cioccolato artigianale. L’ingresso è sempre libero.