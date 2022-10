Festa del torrone e del cioccolato artigianale: 4 giorni di stand a ingresso gratis

Torna BenTorrone, la tradizionale festa dedicata al torrone e al cioccolato artigianale, tra gli eventi più attesi in Campania e in particolare nel Sannio. Si terrà dal 24 al 27 novembre, dalle 10 a mezzanotte, a Benevento, lungo il corso Giuseppe Garibaldi, vestendo a festa il centro storico della città sannita, patrimonio Unesco.

BenTorrone, torna la festa del torrone e del cioccolato

La fiera è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Samnium, il patrocinio del Comune di Benevento, grazie all’impegno del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore Luigi Ambrosane, e dell’UNOE, Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Saranno 4 giorni dedicati al gusto e al divertimento con degustazioni, laboratori, spettacoli per bambini e artisti di strada. All’evento prenderanno parte tutti i torronifici del Sannio e dell’Irpinia ma anche molte realtà artigianali provenienti dal Napoletano, dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Non mancherà la Fabbrica culturale itinerante del cioccolato artigianale, con show cooking e appuntamenti live. Sarà, dunque, un’occasione unica per acquistare prodotti d’eccellenza e cercare doni natalizi godendo, allo stesso tempo, del patrimonio artistico e storico della città.

Il torrone di Benevento

Riconosciuto come prodotto tipico campano, il torrone rappresenta un’economia importante del territorio. Quello di Benevento lega la sua fama al XVII secolo, quando, preparato in vista delle feste natalizie, iniziò a raggiungere Roma per essere consumato abitualmente dallo Stato Pontificio. Valorizzato e amato anche dai Borboni, tra le specialità locali più ricercate va annoverato il croccantino tipico di San Marco dei Cavoti.

Il bianco d’uovo, il miele, le nocciole e le mandorle sono gli ingredienti principali del torrone tradizionale di Benevento. Oggi viene proposto in varie versioni: morbido o duro, bianco o al cioccolato, alle mandorle o alle nocciole e così via.