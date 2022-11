Nelle scuole di Napoli è iniziata la refezione scolastica, ma sono sorte già le prime polemiche: alcune mamme lamentano infatti la scarsa qualità del cibo, che in alcuni casi sarebbe anche insufficiente per tutti gli alunni. L’ultimo episodio in ordine cronologico riguarda una lasagna alla zucca che, data la particolare friabilità, sembrerebbe cruda almeno alla vista.

Pasta cruda alla mensa scolastica a Napoli

I genitori hanno inviato la segnalazione al consigliere regionale Borrelli: “Sono una mamma di un bambino che frequenta l’asilo in Municipalità 2 del Comune di Napoli. Ci sono stati problemi con la mensa e le mamme con la preside hanno organizzato un incontro aperto a Piazza Dante” – ha scritto una donna.

Cibo insufficiente per tutti i bambini. Le maestre non mangiano

Un’altra madre invece ha raccontato: “Mia figlia frequenta la prima elementare. La mensa di martedì da quanto raccontato dai bambini prevedeva 3 maccheroni a testa poiché non c’era abbastanza quantità di cibo. In più le maestre non hanno potuto mangiare per lo stesso motivo. Oggi invece c’era la lasagna e allego foto per farvi capire i livelli in cui siamo messi. Preciso che paghiamo la quota mensa”.

I messaggi sono diversi, e tutti dello stesso tono. “Sono una mamma di un bambino di 4 anni che frequenta la materna – si legge in un’altra testimonianza – I nostri figli hanno ricevuto questo come pranzo, ieri non hanno ricevuto il secondo e altri niente. Questa mensa non è idonea per i nostri figli”.