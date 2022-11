Napoli, barella del 118 bloccata dalle auto in sosta: soccorsi sui sampietrini sconnessi

Ancora auto in sosta selvaggia che bloccano i soccorsi del 118. In via Salvator Rosa, a Napoli, gli operatori con la barella sono stati bloccati dalle auto parcheggiate davanti agli scivoli che permettono la salita sul marciapiede, venendo costretti a trasportare il paziente bisognoso di cure per strada, sui sampietrini che in quel punto sono tra l’altro sconnessi (come quasi ovunque in città).

Barella del 118 bloccata dalle auto in sosta

È accaduto nei pressi della stazione della Linea 1 della Metropolitana e, a dimostrare il fatto, è un video registrato da una residente che ha inviato il filmato al consigliere regionale Borrelli. “Qui parcheggiano sempre così e ora la barella non poteva passare. Fortunatamente la signora non era gravissima ma se avesse avuto un infarto in corso? È un problema che si ripete in continuazione e anche una mamma con il passeggino deve per forza di cose camminare per strada” – ha raccontato la donna.



Francesco Emilio Borrelli ha affermato di avere “chiesto che il proprietario di quell’auto venga denunciato per interruzione di pubblico servizio. Quello della sosta selvaggia è un fenomeno da debellare con ogni mezzo, soprattutto bisogna prevedere pene più severe per chi ostacola il transito dei mezzi di soccorso. Non si può attendere un’altra tragedia prima di decidersi di intervenire concretamente”.