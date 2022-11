Luminarie di Natale a Napoli: approvata la lista delle strade dove saranno accese

Il Comune di Napoli ha approvato, durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il piano degli allestimenti delle luminarie nelle strade della città. L’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, ha illustrato la delibera con cui sono stati istuiti i capitoli di spesa per l’utilizzo dei fondi stanziati della Città Metropolitana di Napoli.

Luminarie di Natale a Napoli: approvata la lista delle strade

Il Consiglio Comunale non si è svolto senza polemiche. I consiglieri di opposizione hanno lamentato non solo il ritardo con cui sono stati messi a conoscenza della delibera, ma anche il ritardo nell’installazione delle luminarie stesse, visto che è praticamente trascorso tutto il mese di novembre e già da qualche settimana stanno giungendo più turisti con l’intenzione di respirare l’aria natalizia di Napoli. Anche San Gregorio Armeno, la strada del Presepe, non fa eccezione.

L’Assessore Armato ha ribadito che i fondi per luminarie sono vincolati, dunque non possono essere utilizzati per un tipo di spesa differente. Ha rigettato anche la proposta di rivedere la lista della strade e delle piazze dove saranno posizionate le luci, aggiungendo infine che tutti gli eventi organizzate per le festività di Natale e Capodanno saranno gratuiti per tutti i cittadini.