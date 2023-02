Visite gratuite alla Biblioteca Nazionale di Napoli: gli orari e cosa si vedrà

Biblioteca Nazionale di Napoli, visite gratuite. Dal lunedì al venerdì ci saranno le visite guidate gratuite dalle ore 12-13 e dalle 16 alle 17 alla biblioteca di Napoli.

Biblioteca Nazionale di Napoli, visite gratuite

Il percorso comprende le sale del I piano destinate in epoca borbonica ad appartamento delle feste e la mostra di manoscritti miniati e testi a stampa ” la Medicina Illustrata” (fino al 10 Febbraio). A richiesta si prosegue al II piano con la visita alla storica Biblioteca #LucchesiPalli” , alla #SalaPalatina, ed alle sale #pompeiane. Per le scolaresche è necessario prenotare scrivendo a bn-na.urp@cultura.gov.it

Splendidi codici miniati di incredibile bellezza , ma anche di alto valore scientifico, in mostra da domenica 4 dicembre e fino al 10 febbraio: sono testi di grande importanza e rarità, di riferimento per la scienza medica dall’antichità fino all’età moderna, tra essi il famoso #DIOSCORIDENAPOLETANO tutto illustrato a mano.

La mostra è a cura a cura di Daniela Bacca, Claudia Grieco, e Maria Gabriella Mansi della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, in collaborazione con Teresa D’Urso, Andrea Improta e Sandra Perriccioli del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il percorso della mostra documenta gli albori della medicina e il suo progressivo sviluppo evidenziano l’affermarsi fin dall’antichità di una visione della cura che guarda all’uomo in modo più completo e che adotta il concetto di mantenersi a lungo in buona salute prendendo in esame l’intervento assistenziale, le cure termali e le regole igieniche; tra le curiosità in mostra: La matricola della confraternita napoletana dell’Ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili , una delle più importanti istituzioni assistenziali napoletane.