Napoli, soldi al parcheggiatore abusivo anche per fotografare il panorama di Posillipo

Tariffa per la sosta e perfino un extra per usufruire della cortesia di farsi scattare una fotografia. Venti euro per “consentire” la sosta di una cabrio, dieci invece per uno scooter. Ha raggiunto ormai il limite dell’assurdo l’operato dei parcheggiatori abusivi, a Napoli, in particolar modo durante i fine settimana.

Parcheggiatori abusivi: i carabinieri ne sanzionano 16 nel fine settimana

Tra tali soggetti, 16 sono stati complessivamente quelli sanzionati dai carabinieri. I militari delle compagnie bagnoli e Centro, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania hanno presidiato i quartieri di Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli. Decine di pattuglie hanno monitorato il sabato sera partenopeo, badando a contenere la violenza della movida.

Proprio lungo via Toledo i militari hanno sedato una violenta colluttazione scoppiata dopo uno scontro tra due scooter.

Nessuna constatazione amichevole, due fratelli a bordo del primo scooter si sono lanciati contro un 20enne che ritenevano responsabile dell’incidente. E piuttosto che lasciar discutere le compagnie assicurative hanno fatto valere le proprie ragioni a colpi di casco. Tutti sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate.

20 euro per una cabrio, 10 per lo scooter

Particolarmente affollate le strade attorno i locali notturni della città. Non solo giovani in cerca di divertimento. A “lavoro” anche un cospicuo numero di parcheggiatori abusivi in cerca di guadagni facili ed esentasse. Dieci quelli identificati e denunciati nel quartiere Bagnoli. In circa 200 metri di strada, davanti ai locali di Coroglio, i furbetti della sosta avevano posizionato le auto in modo da ottenere il maggior numero di posteggi utili. Senza badare all’invasione dei marciapiedi e con un tariffario in linea con il caro vita. Fino a 20 euro per un’auto sportiva, 10 per scooter e moto.

Estorsione dal parcheggiatore per una foto a Posillipo

Quattro i parcheggiatori denunciati a Posillipo, tutti in Via Petrarca. Uno di questi applicava una tariffa extra quando oltre a cercare parcheggio, i turisti chiedevano di scattare loro una foto con il panorama napoletano di sfondo. Due quelli denunciati a Fuorigrotta. Viale Augusto il luogo dove sono stati sorpresi.

Durante il servizio, grazie alla preziosa collaborazione dei militari del NIL e del NAS, sono stati ispezionati diversi bar e pub. In un locale in vico vetreria sono state rilevate violazioni alla normativa sul lavoro e scoperti 4 lavoratori in nero sui 17 impiegati. Sequestrati circa 100 chili di alimenti perché conservati in modo inadeguato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.