San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli celebra l’amore: in coppia si paga la metà

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli celebra l’amore offrendo tariffe d’accesso ridotte per gli innamorati: chi si presenta in coppia accede al sito pagando un unico biglietto di ingresso, valido per due persone.

San Valentino a Palazzo Reale di Napoli: un unico biglietto per due

Se mi ami portami al Museo è il titolo dell’iniziativa, tra gli eventi promossi a Napoli per festeggiare il giorno dedicato all’amore. Tutti i visitatori che entreranno in coppia potranno accedere all’Appartamento Storico con un unico biglietto per l’intero orario di apertura (dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:00).

“Non importa il genere, basta essere in due” – chiariscono sui social del sito. Nell’arco della stessa giornata sarà possibile anche addentrarsi in un percorso guidato tra le sale del Palazzo Reale, dal titolo L’amore canta, in cui la scoperta del monumento e della sua cifra romantica intreccia la narrazione dei luoghi a quella di un personaggio del calibro di Giovan Battista Pergolesi, che fu maestro di cappella dal 1734.

Pergolesi scrisse non solo contenuti di carattere religioso ma anche opere d’amore conosciute come “buffe” per il suo modo di ironizzare sulla sfera sentimentale come in Lo frate ‘nnamorato, La serva padrona, Livietta e Tracollo, Ogni pena più spietata. La visita guidata ha un costo di 7 euro a coppia, 5 per i singoli.

Un modo per trascorrere il giorno di San Valentino all’insegna dell’amore, della cultura e delle bellezze della nostra città che continua ad attrarre visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Proprio il Palazzo Reale partenopeo, durante l’ultima Domenica al Museo, ha registrato un boom di accesso, confermandosi tra i siti più belli dell’intera Nazione.