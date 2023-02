Napoli, Ferrari parcheggiata sulle strisce pedonali davanti allo scivolo per i disabili

Una Ferrari parcheggiata sulle strisce pedonali ed in modo da ostruire il passaggio sullo scivolo per i disabili. La foto è stata scattata a Napoli, all’incrocio tra Corso Meridionale e via Pavia, proprio mentre una madre stava cercando di attraversare la strada con il passeggino. Uno scatto che fa riflettere e suggerisce una regola molto triste che vede da un lato la soverchieria dei prepotenti e dall’altro chi si deve adattare, costretti a rinunciare al più elementare diritto di poter passeggiare in tranquillità e sicurezza.

Ferrari sulle strisce pedonali davanti allo scivolo per disabili

Lo scatto è stato diffuso dal deputato Borrelli che commenta: “Più grande e lussuosa l’auto e più grande sarà il grado di inciviltà commessa. Ormai è diventato quasi un assioma per le strade cittadine dove ogni giorno pedoni, disabili e mamme con i passeggini diventano ostaggi degli incivili della sosta selvaggia. Lo scandalo è maggiore se i protagonisti dei parcheggi improbabili sono proprietari di veicoli extra-lusso che, appartenendo a categorie socio-economiche superiori, dovrebbero dare ben altri esempi“.

“Non è una regola ma spesso il grado di prepotenza e di menefreghismo aumenta col valore dell’auto. Questo accadde perché certa gente avendo raggiunto un certo successo economico (è da vedere poi in quale modo) pensa di essere padrona indiscussa delle strade e che ogni cosa gli sia dovuta e concessa. È tempo di farla finita, è tempo di combattere questa inciviltà dilagante in maniera seria e concreta come chiediamo da anni”.