Blitz in hotel a Napoli, aveva una scimmia in una scatola di scarpe: l’animale è morto

Scimmia morta a Napoli. Aveva una scimmia nella sua stanza d’albergo nei pressi della stazione di Napoli, sorpreso dalla polizia è stato denunciato a piede libero.

Scimmia morta a Napoli

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, durante dei controlli in un albergo nei pressi di piazza Garibaldi, a Napoli, gli agenti della Polizia hanno scoperto un uomo che nascondeva una scimmia all’interno di una scatola per scarpe. Si trattava di un tamarino dalle mani gialle.

I poliziotti, a quel punto, hanno immediatamente contattato l’ASL Napoli 1 Centro che ha mandato una sua squadra specializzata. Il piccolo tamarino, in pessime condizioni di salute, è stato affidato all’ASL ma è morto poco dopo l’arrivo in struttura. L’uomo invece, un 42enne tunisino, è stato denunciato per detenzione di mammiferi selvatici “che possono costituire pericolo anche per la salute e l’incolumità pubblica. Il commercio e la detenzione illegale di piccoli primati e altre specie esotiche è purtroppo ancora oggi un serio pericolo per la conservazione di molte specie“. A denunciarlo è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.