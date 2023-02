L’Università Parthenope di Napoli offre nuove opportunità di lavoro: è stato bandito un concorso che prevede l’assunzione, a tempo indeterminato, di diverse figure, in particolare nell’area amministrativa. Per candidarsi c’è tempo fino al 6 marzo 2023.

Università Parthenope di Napoli offre lavoro: via al concorso

Nello specifico i posti da ricoprire sono: uno nell’area servizi generali e tecnici per il supporto all’utenza e all’Ateneo con mansioni di conducente, 3 in area amministrativa e 2 in area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Per l’area amministrativa le figure si occuperanno rispettivamente delle attività amministrative di Ateneo, delle attività riferite alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria, del supporto alla gestione e alla rendicontazione dei progetti di ricerca del PNRR.

Per l’ambito tecnico gli assunti dovranno occuparsi della manutenzione degli impianti e degli immobili o dell’utilizzo avanzato degli strumenti dell’architettura dei sistemi di comunicazione. Per tutte le mansioni elencate il rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato. Non è richiesta la laurea ma un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i singoli bandi relativi a ciascuna posizione disponibili sul sito ufficiale della Parthenope alla sezione “Concorsi Attivi”. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, tramite l’applicazione informatica PICA.

Oltre a compilare i campi richiesti bisogna allegare il proprio documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuto versamento di 10 euro da effettuarsi mediante PagoPa attraverso il Portale dei Pagamenti dell’Università Parthenope di Napoli.