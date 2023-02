Consegnata la torta ad Osimhen: “Un sogno che si avvera”. Il dolce sta andando a ruba

Consegnata torta ad Osimhen. L’attaccante azzurro ha ricevuto la torta a lui dedicata che è stata realizzata dalla Pasticceria Fresco Forno di Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. Ad idearla e produrla sono stati i fratelli pasticcieri Salvatore e Giuseppe Mellone.

Consegnata torta ad Osimhen: le foto

Il dolce è fatto da pan di spagna al cacao con strati di mousse al cioccolato, caramello salato e gocce di cioccolato. La torta ricorda l’attaccante nigeriano con tanto di sbriciolata a creare i suoi ricci capelli biondi e l’immancabile maschera protettiva di ostia. La foto e i video hanno fatto il giro del web, tanto che il dolce è andato a ruba e ieri la torta è stata consegnata ad Osimhen che ha gradito molto.

“Un sono che diventa realtà” dicono i pasticceri mentre Osimhen sorride e si concede ai selfie.

Scudetto sempre più vicino: i calcoli sulla data

Gli azzurri dopo la sconfitta dell’Inter sono sempre più vicini allo scudetto. Sono 18 i punti di vantaggio rispetto ai nerazzurri caduti sul campo del Bologna.

In città già si cominciano già a fare i calcoli per capire quando ci sarà la certezza aritmetica e quindi quando sarà possibile festeggiare il Tricolore. Il Napoli ha cinque partite di vantaggio rispetto all’Inter e la gara decisiva potrebbe essere quella del 3 maggio contro l’Udinese in trasferta, valida per la 33esima giornata di campionato.