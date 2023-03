Sta attirando parecchia attenzione un insolito cartellone pubblicitario apparso a Napoli, in via Galileo Ferraris, nei pressi della stazione di Napoli Centrale e della fermata Garibaldi della Cicumvesuviana. “Cercasi anima gemella” recita il 3×6, ma se non fosse già strano cercare la compagna o il compagno di vita in questo modo, ci pensa il contenuto stesso dell’annuncio scritto da un tale Stefano.

Napoli, cerca l’anima gemella con un cartellone pubblicitario

“Sono Stefano, un direttore di banca di anni 49. Cerco una ragazza di anni 32/35, single (non separata, divorziata), signorile, di ottima famiglia come la mia (la cerco di un’Antica Famiglia di Napoli: persone perbene, colte, proprietari/benestanti da generazioni), avvocato, professoressa, medico ecc. di sani principi, amante della vita tranquilla e degli animali, che come me, seriamente desideri sposarsi ed avere un figlio. Non ho assolutamente preferenze fisiche, cerco soprattutto una persona che sia perbene, cara, seria ed onesta, con cuore e nobiltà d’animo d’altri tempi. Bacioni”.

L’uomo ha indicato il proprio numero di telefono aggiungendo inoltre: “Se solo per perdere un po’ di tempo, oppure dopo, per scomparire e non rispondere più, gentilmente assolutamente non contattatemi, grazie!”.

I modi di conoscersi si sono evoluti

È un amore a dir poco particolare quello del 2023, dove l’anima gemella si cerca perfino tramite enormi cartelloni pubblicitari piazzati nei punti nevralgici della città. D’altra parte i modi per conoscersi e corteggiarsi si sono evoluti negli ultimi tempi: ne è la dimostrazione il proliferare di siti e app di incontri, sintomo di un modo diverso di relazionarsi alle altre persone rispetto al passato. Un modo, appunto, diverso che non va condannato a priori: esistono diversi motivi per cui una persona possa considerare la possibilità di conoscere nuovi amici o potenziali partner in questo modo, motivi che possono anche essere di particolare profondità emotiva.