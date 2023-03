Video. Napoli, 10 luoghi tra case e locali dove si spaccia coca e crack ogni giorno: la mappa

Napoli, luoghi di spaccio. Ieri sera a Le Iene è andato in onda un servizio dove con l’aiuto di una “guida” speciale l’inviato Luigi Pelazza è andato alla scoperta dei luoghi dove si spaccia a Napoli.

“Antonio ci fa conoscere in una settimana a Napoli 10 luoghi in cui, tra case bunker e locali pubblici, si spaccerebbero cocaina e crack quotidianamente. Ecco cosa riusciamo a mostrarvi con Luigi Pelazza. Tra vedette, telecamere di sorveglianza e blitz dei carabinieri“, hanno annunciato.

Napoli, luoghi di spaccio: la mappa di Antonio

La prima tappa è al Rione Traiano dove a spacciare c’è un giovane agli arresti domiciliari. La seconda si trova alle spalle e quindi poco distante e poi anche le altre case si trovano tutte nella stessa zona più o meno. I pusher hanno anche delle vedette per il controllo dell’esterno. Poi c’è anche una cantina in via Torricelli con un sistema di videosorveglianza ed aperta 24 ore su 24.

La tappa seguente è Piazza Capuana in un kebabaro, dove gli spacciatori però non sono i proprietari. E infine si vedono varie operazioni dei Carabinieri dove perquisiscono le case dei pusher, i quali vengono difesi anche da mogli e madri che proteggono le loro attività criminali.

